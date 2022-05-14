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1 час назад

Канада выразила готовность вывезти зерно с Украины

Российская Газетаиещё 3

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава готова оказать помощь Киеву в вывозе зерна из украинских портов. Об этом сообщает ТАСС.

Канада выразила готовность вывезти зерно с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Жоли, Канада может предоставить свои корабли, чтобы вывезти зерно с Украины. В противном случае, по ее словам, "миллионы людей могут столкнуться с голодом".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон "выясняет, как можно вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна, которые сейчас находятся там в хранилищах". А глава немецкого МИД Анналена Бербок указала, что проблемы с экспортом зерна из Украины "могут привести к катастрофе наступления мирового голода".

В мире,Анналена Бербок,Джозеф Байден,
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