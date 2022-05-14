Канада выразила готовность вывезти зерно с Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава готова оказать помощь Киеву в вывозе зерна из украинских портов. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Жоли, Канада может предоставить свои корабли, чтобы вывезти зерно с Украины. В противном случае, по ее словам, "миллионы людей могут столкнуться с голодом".