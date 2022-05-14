Названо главное препятствие для вступления Кипра в НАТО

Президент Кипра Никос Анастасиадис на вопрос о том, что собирается ли Никосия вступать в НАТО, ответил журналистам, что стране «нужна эффективная защита». При этом он подчеркнул, что членство в альянсе обсуждать слишком рано из-за позиции Анкары, которая заблокирует прием в организацию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на бюро печати и информации республики.

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«Я думаю, что еще слишком рано обсуждать что-то подобное, есть серьезные проблемы, которые, даже если бы было желание у кипрского правительства, столкнулись бы с процедурными вопросами и, конечно, с возражением со стороны Турции. Требуется единодушие, чтобы государство стало членом НАТО», - сообщил представителям СМИ Никос Анастасиадис.

При этом он подчеркнул, что такой маленькой стране, как Кипр, безусловно, «нужна защита, конечно, и главное, чтобы защита была эффективной, а любые решения были одобрены народом».