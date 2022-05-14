Суд в Киеве отказался рассмотреть иск Януковича

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск четвертого президента Украины Виктора Януковича, в котором он требовал признать незаконным постановление Верховной рады о лишении его полномочий главы государства в 2014 году. Об этом в субботу сообщило агентство "Украинские новости".

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"Суд оставил без рассмотрения иск бывшего президента Януковича, который он подал с требованием признать незаконным постановление от 22 февраля 2014 года "О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента", - цитирует агентство ответ суда на соответствующий запрос.

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Причина, по которой суд принял такое решение, не сообщается.

Янукович подавал иск 14 января. По его мнению, парламент мог отстранить главу государства от должности только путем импичмента. Иск был принят к рассмотрению в упрощенном порядке - без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Рада отстранила Януковича от должности, приняв соответствующее постановление. Законность этого документа представители Януковича обжаловали в Конституционном суде Украины, однако он в декабре 2019 года закрыл производство, отметив, что спор носит не правовой, а политический характер, в связи с чем не входит в юрисдикцию инстанции.

Отстранение Януковича

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе многомесячного митинга радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре столицы, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка. Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. Погибло около сотни человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделений.

Протестующие требовали отставки Януковича. В ночь на 22 февраля они захватили правительственный квартал, а глава государства вынужденно покинул Киев. Рада же приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "самоустранился от осуществления конституционных полномочий", хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. Таким образом, в стране произошел государственный переворот.