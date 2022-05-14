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1 час назад

ФРГ столкнулась с трудностями в передаче Украине замороженных средств России

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ столкнулась с трудностями в передаче Украине замороженных средств России с юридической точки зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

ФРГ столкнулась с трудностями в передаче Украине замороженных средств России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, такое решение должно соответствовать немецким законам.

«Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения ... совсем не прост», — сказала министр, добавив, что для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.

Ранее в мае стало известно, что страны Евросоюза работают над возможностью использования замороженных российских активов для оказания помощи Киеву.

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Речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов, которые хотели направить на финансирование восстановления Украины.

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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