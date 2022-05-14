В Грузии отреагировали на решение Южной Осетии по референдуму

«У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть [Южной Осетии], ни де-факто выборы, ни де-факто референдум [о присоединении Южной Осетии к РФ]. В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», - подчеркнул политик.