В Грузии отреагировали на решение Южной Осетии по референдуму

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что в Тбилиси не признают де-факто результаты референдума в Южной Осетии о присоединении к России. Об этом пишет ТАСС.
«У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть [Южной Осетии], ни де-факто выборы, ни де-факто референдум [о присоединении Южной Осетии к РФ]. В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», - подчеркнул политик.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал ранее о возможных последствиях проведения референдума в республике.
Он отметил, что, действительно, Южная Осетия рано или поздно должна войти в состав России, но в настоящее время это преждевременно. Он предупредил, что не следует «дергать за бороду Грузию».