Наследный принц Абу-Даби стал новым президентом ОАЭ

Новым президентом ОАЭ стал Мухаммад Аль Нахайян - младший брат умершего главы государства Халифа Аль Нахайяна. Об этом сообщает ТАСС.
Наследный принц Мухаммад Аль Нахайян станет третьим президентом в истории Объединенных Арабских Эмиратов. Его избрал на этот пост Высший федеральный совет ОАЭ.
Мухаммад неофициально руководил страной и ранее: он принимал ключевые решения с 2014 года, когда его старший брат перенёс инсульт. Принц носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Британии.
Халиф бен Заид Аль Нахайян скончался накануне после продолжительной болезни. Ему было 73 года, он занимал этот пост с 3 ноября 2004 года.
В ОАЭ главой государства является президент, которого избирает на 5 лет Верховный федеральный совет. Он состоит из правителей семи эмиратов. С момента основания государства пост президента традиционно занимает эмир Абу-Даби.