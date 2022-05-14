Наследный принц Абу-Даби стал новым президентом ОАЭ

Новым президентом ОАЭ стал Мухаммад Аль Нахайян - младший брат умершего главы государства Халифа Аль Нахайяна. Об этом сообщает ТАСС.

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Наследный принц Мухаммад Аль Нахайян станет третьим президентом в истории Объединенных Арабских Эмиратов. Его избрал на этот пост Высший федеральный совет ОАЭ.

Мухаммад неофициально руководил страной и ранее: он принимал ключевые решения с 2014 года, когда его старший брат перенёс инсульт. Принц носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Британии.

Халиф бен Заид Аль Нахайян скончался накануне после продолжительной болезни. Ему было 73 года, он занимал этот пост с 3 ноября 2004 года.