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52 минуты назад

Байден озвучил позицию США по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Майк Габриелян

Президент США Джо Байден поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он заявил в телефонной беседе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает сайт Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции определять свое собственное будущее, внешнюю политику и меры безопасности», - сказано в заявлении.

Лидеры также обсудили ряд глобальных проблем и отметили, что намерены не отходить от «тесного партнерства», основанного «на наших общих ценностях и интересах».

Кроме того, Ниннистё рассказал американскому президенту о дальнейших шагах Хельсинки по вступлению в альянс.

Ранее СМИ сообщили, что президент Финляндии Саули Ниинисте собирается позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить «изменившуюся ситуацию» в связи с планами страны вступить в НАТО.

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