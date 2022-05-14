Байден озвучил позицию США по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он заявил в телефонной беседе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает сайт Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции определять свое собственное будущее, внешнюю политику и меры безопасности», - сказано в заявлении.

Лидеры также обсудили ряд глобальных проблем и отметили, что намерены не отходить от «тесного партнерства», основанного «на наших общих ценностях и интересах».

Кроме того, Ниннистё рассказал американскому президенту о дальнейших шагах Хельсинки по вступлению в альянс.