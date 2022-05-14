Избран новый президент ОАЭ

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило национальное информационное агентство WAM.

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Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

О новом президенте

Новый глава государства родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн и является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ. Женат на шейхине Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, у них четыре сына и пять дочерей.

После того, как его старший брат в 2014 года перенес тяжелый инсульт, шейх Мухаммед бен Заид фактически управлял государством. Он носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Сандхерсте (Великобритания), стажировался в Египте.

В 2018 году состоялся визит наследного принца Абу-Даби в Москву, в 2019 президент РФ Владимир Путин совершил визит в ОАЭ, по итогам переговоров был подписан пакет документом о двустороннем сотрудничестве.