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40 минут назад

Илон Маск рассказал об ошибке Байдена

Майк Габриелян

Миллиардер Илон Маск заявил, что Джо Байден стал президентом США в 2020 году только из-за того, что избиратели «хотели меньше драмы» после правления Дональда Трампа.

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать страну, но на самом деле все просто хотели меньше драмы», — написал Маск в Twitter.

Ранее Маск назвал решение Twitter заблокировать Трампа «морально неправильным и откровенно глупым». Владелец Tesla и SpaceX подтвердил, что восстановит учетную запись Трампа, если сделка по приобретению им Twitter за 44 миллиарда долларов будет одобрена.

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