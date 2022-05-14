Илон Маск рассказал об ошибке Байдена

Миллиардер Илон Маск заявил, что Джо Байден стал президентом США в 2020 году только из-за того, что избиратели «хотели меньше драмы» после правления Дональда Трампа.
«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать страну, но на самом деле все просто хотели меньше драмы», — написал Маск в Twitter.
Ранее Маск назвал решение Twitter заблокировать Трампа «морально неправильным и откровенно глупым». Владелец Tesla и SpaceX подтвердил, что восстановит учетную запись Трампа, если сделка по приобретению им Twitter за 44 миллиарда долларов будет одобрена.