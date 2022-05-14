Шольц раскрыл подробности разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью новостному порталу t-online, что в ходе телефонных переговоров с главой России Владимиром Путиным не отметил каких-либо изменений в позиции Москвы по украинскому вопросу. Об этом пишет ТАСС.

На вопрос журналистов портала о том, заметил ли он положительные для Европы изменения в российской позиции по Украине, канцлер ответил «нет». Он уточнил при этом, что Россия пока «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» специальной военной операции.

Олаф Шольц подчеркнул, что Североатлантический альянс не только не «ушел, а даже увеличил свои силы на восточном фланге». Он считает, что организация станет сильнее после присоединения к ней Финляндии и Швеции.

По мнению политика, единственной возможностью снятия ограничительных мер с Москвы является скорейшее разрешение конфликта и заключение мира между Россией и Украиной.

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций в какой-то момент - это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», - уверен Шольц.