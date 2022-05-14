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1 час назад

Заявление Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО удивило Запад

Илья Родин

Отрицательная реакция главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на сообщения о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО вызвала удивление у руководства альянса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на норвежское издание Verdens Gang.

Отмечается, что руководители организации не уверены в том, что Анкара действительно планирует наложить вето на расширение альянса. Кроме того, их интересует, какие требования собирается выдвинуть президент страны в обмен на ратификацию.

Свое мнение по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО Эрдоган обосновал тем, напоминает издание, что «скандинавские страны [якобы] являются гостевым домом для террористических организаций», в частности, для запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

МИД сделал заявление о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Кроме того, подчеркнул турецкий политик, «ранее предыдущие администрации допустили ошибку в отношении Греции, а [негативное] отношение Греции к Турции известно [всем]». Эрдоган отметил, что его страна не имеет права допустить «вторую ошибку в этом вопросе».

В начале мая о своем негативном отношении к расширению альянса высказался президент Хорватии Зоран Миланович. Он заявил, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в организацию.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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