Во Франции сообщили о конфискации гуманитарной помощи для Донбасса

Таможня Франции конфисковала собранные для детей Донбасса средства французской гуманитарной ассоциации "Спасем детей Донбасса", предназначенные для перевозки на территорию России, приводит РИА "Новости" соответствующее заявление президента ассоциации Эммануэля Леруа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, средства были конфискованы под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств. Как он заверил, у него есть все доказательства, что это была исключительно гуманитарная миссия.

"И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели", — сказал Леруа.

Как он отметил, люди должны понимать, что Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы. Данная ассоциация функционирует с 2014 года и собирает пожертвования, чтобы покупать на эти деньги медикаменты, еду, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса.