В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
25 минут назад

Во Франции сообщили о конфискации гуманитарной помощи для Донбасса

Газета.Ru

Таможня Франции конфисковала собранные для детей Донбасса средства французской гуманитарной ассоциации "Спасем детей Донбасса", предназначенные для перевозки на территорию России, приводит РИА "Новости" соответствующее заявление президента ассоциации Эммануэля Леруа.

Во Франции сообщили о конфискации гуманитарной помощи для Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, средства были конфискованы под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств. Как он заверил, у него есть все доказательства, что это была исключительно гуманитарная миссия.

"И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели", — сказал Леруа.

Как он отметил, люди должны понимать, что Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы. Данная ассоциация функционирует с 2014 года и собирает пожертвования, чтобы покупать на эти деньги медикаменты, еду, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Донбасс отправили крупную партию лекарств в рамках акции "Доброе дело".

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители