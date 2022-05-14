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1 час назад

Ким Чен Ын: КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением

Илья Родин

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что вспышка COVID-19 стала для страны «великим потрясением». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын: КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением
Фото: ReutersReuters

«Распространение зловредной инфекции можно назвать крупнейшим потрясением со времен основания республики», - заявил Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

Он подчеркнул, что для победы над инфекцией следует всемерно усилить противоэпидемическую борьбу, а также поддерживать жесткие карантинные меры.

Китай готов помочь КНДР в борьбе с COVID-19

«Распространение происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Важно изучать опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран. Исследуйте богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа», - потребовал корейский политик от членов Политбюро.

Отмечается, что 13 мая в Корее медики выявили 174 тыс. человек с признаками заболевания. Общее число таких пациентов достигло свыше 524 тыс., из них на лечении в настоящее время находятся 280 тыс. Скончались 27 человек.

В мире,Чен Ким,
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