Ким Чен Ын: КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что вспышка COVID-19 стала для страны «великим потрясением». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Распространение зловредной инфекции можно назвать крупнейшим потрясением со времен основания республики», - заявил Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

Он подчеркнул, что для победы над инфекцией следует всемерно усилить противоэпидемическую борьбу, а также поддерживать жесткие карантинные меры.

«Распространение происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Важно изучать опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран. Исследуйте богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа», - потребовал корейский политик от членов Политбюро.