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1 час назад

Шольц не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине

ТАССиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.

"Нет", - отметил Шольц, отвечая в опубликованном в субботу интервью новостному порталу t-online на вопрос, заметил ли он перемены в позиции РФ по Украине.

По словам канцлера, Москва "не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале" военной спецоперации.

Кроме того, он заявил, что "НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге". По его мнению, Североатлантический альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к нему.

Минфин США начал бороться с обходом санкций против России

Канцлер Германии также заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. "В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, - это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", - сказал Шольц.

При этом он вновь призвал Россию вывести свои войска с Украины.

"В остальном действует четкий принцип: Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени так или иначе", - подытожил канцлер ФРГ.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,Казначейство США,
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