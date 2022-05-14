В ФРГ назвали сроки вступления Украины в ЕС

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге ФРГ Александер Добриндт выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), однако заявил, что процесс может затянуться. Сроки он назвал газете Augsburger Allgemeine.

«Если Украина хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС, то мы поддерживаем это», — сказал он.

Вместе с тем политик отметил, что процесс может «затянуться на годы и даже десятилетия», поскольку в Евросоюзе нет ускоренной процедуры приема стран.

«Для получения членства в ЕС в стране часто необходимы фундаментальные структурные изменения», — добавил Добриндт.