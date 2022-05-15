Пушилин подписал постановление о национализации объектов Украины в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановления о национализации объектов водоснабжения, энергообеспечения, железнодорожной инфраструктуры и имущества банков, располагавшихся на территориях, которые перешли под контроль ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно постановлениям возглавляемого Пушилиным Госкомитета обороны ДНР, в государственную собственность без компенсации бывшим собственникам перейдут объекты единой системы водоснабжения и водоотведения, объекты, связанные с производством и транспортировкой электрической и тепловой энергии, а также объекты единой системы железнодорожной отрасли ДНР.

Помимо этого, будет национализировано движимое и недвижимое имущество украинских банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года. Ценности, найденные в их сейфах, банкоматах, хранилищах и платежных терминалах, передаются в собственность Центрального республиканского банка ДНР.