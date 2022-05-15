В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
29 минут назад

ДНР национализирует украинские банки и объекты инфраструктуры

Lenta.ruиещё 4

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановления о национализации объектов водоснабжения, энергообеспечения, железнодорожной инфраструктуры и имущества банков, располагавшихся на территориях, которые перешли под контроль ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин подписал постановление о национализации объектов Украины в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно постановлениям возглавляемого Пушилиным Госкомитета обороны ДНР, в государственную собственность без компенсации бывшим собственникам перейдут объекты единой системы водоснабжения и водоотведения, объекты, связанные с производством и транспортировкой электрической и тепловой энергии, а также объекты единой системы железнодорожной отрасли ДНР.

Помимо этого, будет национализировано движимое и недвижимое имущество украинских банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года. Ценности, найденные в их сейфах, банкоматах, хранилищах и платежных терминалах, передаются в собственность Центрального республиканского банка ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей: Харьковской, Херсонской и Запорожской. Соответствующий указ подписал Денис Пушилин.

В мире,Денис Пушилин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители