Зеленский раскритиковал Макрона за общение с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно стремится к диалогу с Россией , потому что ему не удается стать посредником между Москвой и Киевом . С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский .

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно. Я знаю, что он хотел добиться результатов в посредничестве между Россией и Украиной, но у него их не было», — сказал Зеленский итальянскому телеканалу Rai, передает французская газета Le Monde.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон никогда не проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласия Зеленского.

Макрон и Путин обсуждали ситуацию на Украине, лидеры стран созванивались 3 мая. С декабря президенты разговаривали почти 20 раз. Россия проводит на Украине спецоперацию, в связи с этим делегации стран провели ряд переговоров, но не пришли к урегулированию ситуации. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Страны Запада, в том числе Франция, передают Украине оружие, пишет RT.