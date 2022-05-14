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19 минут назад

В Чехии признали двойные стандарты ЕС

Елена Прошина

Введение ограничительных мер против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, пишет Časopis argument со ссылкой на историка Веронику Сушову-Сальминен.

В Чехии признали двойные стандарты ЕС
Фото: ReutersReuters

По её словам, санкции, применяемые странами Запада, — это политический инструмент, и их использование подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию США и их союзников.

«Сейчас мы видим, что политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. Поэтому неправда, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать. Европейский Союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают. Но когда речь заходит об инфляции, высокой стоимости энергии и других проблемах, те же самые политики продолжают твердить нам, что с ними невозможно бороться иначе как рыночными средствами. Похоже, имеют место двойные стандарты», — считает историк.

Она указала, что хотя правительства Запада считают уместным перекладывать ущерб от антироссийских ограничений на плечи рядовых граждан, они же отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, так как такие действия нарушили бы законы рынка.

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