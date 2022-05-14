Западные СМИ предрекли «унизительный удар» по Байдену

Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет президенту США Джо Байдену «унизительный удар», пишет The New York.
По данным издания, американская администрация задумала данное мероприятие как демонстрацию возрождающегося лидерства Соединенных Штатов в Западном полушарии. Однако это грозит серьезными репутационными потерями для Вашингтона и может подчеркнуть слабость США в регионе.
«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — следует из статьи.
По данным The New York, в США ранее заявили, что представители Кубы, президенты Венесуэлы и Никарагуа не будут приглашены на саммит. Такое решение вызвало критику со стороны президента Мексики.
«Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет», — заявил Обрадор.
Его позицию также разделяют главы Боливии, Гондураса и группы карибских государств.
Кроме того, проблемы между администрацией Байдена и бразильским президентом связаны с критикой США политического курса Болсонару, пишет газета. В южноамериканской стране могут опасаться, что саммит может использоваться Соединенными Штатами для давления на Бразилию.
NYT считает, что отсутствие Болсонару может подорвать прогресс по важным для Вашингтона темам: защита демократии и перемена климата. А если на мероприятие не приедет президент Мексики, то будет намного труднее решить вопросы миграции.