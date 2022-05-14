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41 минуту назад

Западные СМИ предрекли «унизительный удар» по Байдену

Елена Прошина

Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет президенту США Джо Байдену «унизительный удар», пишет The New York.

Западные СМИ предрекли «унизительный удар» по Байдену
Фото: ReutersReuters

По данным издания, американская администрация задумала данное мероприятие как демонстрацию возрождающегося лидерства Соединенных Штатов в Западном полушарии. Однако это грозит серьезными репутационными потерями для Вашингтона и может подчеркнуть слабость США в регионе.

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — следует из статьи.

По данным The New York, в США ранее заявили, что представители Кубы, президенты Венесуэлы и Никарагуа не будут приглашены на саммит. Такое решение вызвало критику со стороны президента Мексики.

«Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет», — заявил Обрадор.

Его позицию также разделяют главы Боливии, Гондураса и группы карибских государств.

Кроме того, проблемы между администрацией Байдена и бразильским президентом связаны с критикой США политического курса Болсонару, пишет газета. В южноамериканской стране могут опасаться, что саммит может использоваться Соединенными Штатами для давления на Бразилию.

NYT считает, что отсутствие Болсонару может подорвать прогресс по важным для Вашингтона темам: защита демократии и перемена климата. А если на мероприятие не приедет президент Мексики, то будет намного труднее решить вопросы миграции.

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В мире,Джозеф Байден,
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