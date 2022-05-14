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1 час назад

Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Распространение коронавируса стало крупнейшим потрясением с момента основания КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР
Фото: EPAEPA

В субботу было созвано заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В заседании приняли участие представители минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба. Заседание проводилось с целью проверить работу «чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда», передает РИА «Новости».

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын заявил, что «по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная». По его словам, «можно называть распространение» COVID-19 в КНДР «крупнейшим потрясением с момента ее основания». Однако, уверен Ким Чен Ын, Северная Корея «сможет преодолеть кризис, если не потеряет сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будет поддерживать организованность и контроль и усилит борьбу с инфекцией».

По данным ЦТАК на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране было выявлено более 524 тыс. человек с высокой температурой, свыше 243 тыс. уже выздоровели, более 288 тыс. человек все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Умерли 27 человек. Во всех городах и уездах введен локдаун.

Напомним, в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.

В мире,Чен Ким,
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