Минфин США начал бороться с обходом санкций против России

Министерство финансов США опубликовало стратегию борьбы с незаконным финансированием на 2022 год. Казначейство планирует «закрыть лазейки», используемые для обхода антироссийских санкций.

«Стратегия обеспечивает дорожную карту для закрытия лазеек, используемых преступниками и незаконными субъектами. Рекомендации включают повышение прозрачности, использование партнерских отношений и устранение технологических рисков», — говорится в пресс-релизе министерства.

В самом документе подчеркивается, что борьба с незаконным финансированием является «неотъемлемой частью укрепления национальной безопасности и процветания США». Отмечается, что работа по выявлению скрытых активов россиян будет вестись в разы эффективнее.