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14 минут назад

Италия отвергла просьбу Зеленского о помощи против РФ

Елена Прошина

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к властям Италии закрыть границы для туристов из России похож на политическое давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти.

Италия отвергла просьбу Зеленского о помощи против РФ
Фото: Reuters Reuters

По его мнению, слова президента Украины о «культурном отпоре» россиянам не соответствуют принципам туристической отрасли.

«Мы думаем, что туризм всегда представлял собой место встречи иностранцев с итальянцами, но и зарубежных граждан между собой. Он дает возможность для сближения и работы над миром и понимания. С одной стороны, это предложение можно понять, но и с точки зрения туризма, возможно, оно немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе», — сказал Корти.

«Если кто-то делает подобный призыв, но его можно понять. Но для нас туризм – это дом для каждого», — отметил политик.

По его словам, в предложении главы государства речь идет о «политическом давлении», которое исходит из «противоположных сфер в сравнении с тем направлением, в котором работают работники нашего туризма».

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