Байден забыл, кто является президентом США

Президент США Джо Байден в очередной раз ошибся и назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Конфуз произошел на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, трансляция которого велась на YouTube.

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Джо Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии назвал Камалу Харрис президентом США. Примечательно, что она является вице-президентом и будет исполнять обязанности главы государства в случае недееспособности Байдена.