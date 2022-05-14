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1 час назад

Байден забыл, кто является президентом США

Ura.Ru

Президент США Джо Байден в очередной раз ошибся и назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Конфуз произошел на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, трансляция которого велась на YouTube.

Байден забыл, кто является президентом США
Фото: ReutersReuters

Джо Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии назвал Камалу Харрис президентом США. Примечательно, что она является вице-президентом и будет исполнять обязанности главы государства в случае недееспособности Байдена.

Это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. В апреле Байден попытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но забыл о чем говорил, и рассказал историю про Гималаи. Также в апреле он пытался пожать руку пустоте и испугался пасхального кролика.

В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.

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