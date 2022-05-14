Миру предрекли самый сильный голод со времен Второй мировой войны

Лидеры России и Германии провели первый за полтора месяца телефонный разговор. По сообщениям немецкой стороны, Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили в том числе «глобальную продовольственную ситуацию». Ранее в правительстве ФРГ заявили, что миру грозит «самый сильный со времен Второй мировой войны» голод из-за засухи, пандемии и конфликта на Украине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рост цен, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, начался еще осенью 2020 года и продолжается до сих пор. Очередной скачок был отмечен в марте этого года. В апреле, по оценкам экспертов ООН, продовольствие подорожало более чем в полтора раза по сравнению с доковидными временами. Больше всего выросло в цене зерно, а также растительные масла.

Видео дня

Немецкие политики и чиновники не просто так говорят о росте цен на продукты. Этот вопрос волнует практически всех жителей страны. Вот что рассказал Business FM Виталий из немецкого города Фрайбург:

«Я живу в Германии 20 лет. Первый раз такое, что, например, масло подсолнечное купить нельзя. Просто некоторое время вообще нельзя было. А сейчас в разы выросли цены, пять евро за литр масла. И по другим продуктам это заметно. Грубо говоря, если тебе нужно было на неделю закупиться, раньше на 100 евро была полная закупка, теперь тебе надо платить 200. Качество жизни становится ниже, особенно по социально необеспеченным слоям населения это бьет. Бьет по всем, конечно, но по ним особенно».

При этом не надо забывать, что Германия — ведущая экономика ЕС. Так что с ростом цен на продовольствие немцы, скорее всего, справятся и голодать в массе своей не будут. На фоне неоднократных заявлений о грядущем продовольственном кризисе грузинские мукомолы сообщили, что в стране почти не осталось пшеницы. Правда, на розничных ценах это никак не отразилось. Речь скорее идет о проблеме конкретной отрасли, указывает журналист из Тбилиси Тенгиз Аблотия:

«На прилавках это не видно, хлебопродукты, как обычно, продаются. Проблема другого рода: около 80% пшеницы, которую в Грузии потребляют, — российская. А в России, вы, наверное, лучше меня знаете, ввели пошлины на экспорт пшеницы, при этом пошлины на экспорт муки не ввели. То есть сейчас получается так, что выгоднее ввозить из России муку, чем пшеницу. Поэтому у многих мукомольных комбинатов большая проблема, что они не могут нормально работать».

Многие страны еще в начале пандемии ограничили экспорт продовольствия, чтобы защитить внутренний рынок, и даже сейчас эти ограничения сняты далеко не везде. Плюс имеются большие проблемы с логистикой. Ситуация на Украине тоже, конечно, повлияла на доступность продовольствия, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда:

Наталья Шагайда директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС «Украина не может вывезти из своих портов, например, поставить растительное масло и зерно, потому что они блокированы. Других вывозов не было налажено, значит, канал перестал работать. Пока наладится другой канал, конечно, это все сбои, а Украина — это крупный поставщик и кукурузы, и пшеницы, и растительного масла. Все это связанные вещи. Для того чтобы с продовольствием все было хорошо в мире, для этого нужна нормальная ситуация, потому что, как только возникает какая-то проблема, нарушается движение продовольствия и это ведет все время к росту [цен]».