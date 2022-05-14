Зеленский: 27 иностранных посольств возобновили работу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы 37 иностранных посольств в Киеве. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве», — заявил украинский лидер.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон возобновит работу посольства в Киеве, как только это позволит сделать ситуация с безопасностью. «Мы восстановим дипломатическое присутствие как только сможем. Безопасность американских дипломатов и работающих с ними является приоритетом», — пояснил он.

7 апреля Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал другие дипмиссии возобновить работу. По словам украинского лидера, в столицу возвращаются и посольства других государств.