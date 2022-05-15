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33 минуты назад

В Крыму нашли способ для Херсона и Запорожья войти в состав РФ

Ura.Ruиещё 6

Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины и стать независимыми, а после этого регионы могут стать частью России. Такое заявление сделал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

В Крыму нашли способ для Херсона и Запорожья войти в состав РФ
Фото: ТАССТАСС

«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».

По его словам, преждевременно проводить референдумы в Запорожье и Херсонской области до окончания спецоперации РФ на Украине. Пока можно принять меры для союзнических отношений с РФ, отметил Мурадов. Все зависит от воли людей, для России они являются соотечественниками, высказался вице-премьер Крыма.

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Ранее Мурадов заявил, что освобожденный юг Украины может стать еще одним российским регионом. Херсонская область планирует попросить президента РФ Владимира Путина о вступлении, сообщали новые власти региона. Там уже начали переходить на рубли и объявили о выдаче российских паспортов. Ранее добровольцы из РФ передали более 85 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области, сообщает РАПСИ. Российские военные контролируют регион с середины марта в связи со спецоперацией РФ на Украине. По словам президента РФ, это вынужденная мера для помощи жителям Донбасса.

В мире,Георгий Мурадов,Владимир Путин,Госдума,
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