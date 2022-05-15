В Крыму нашли способ для Херсона и Запорожья войти в состав РФ

Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины и стать независимыми, а после этого регионы могут стать частью России. Такое заявление сделал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

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«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».

По его словам, преждевременно проводить референдумы в Запорожье и Херсонской области до окончания спецоперации РФ на Украине. Пока можно принять меры для союзнических отношений с РФ, отметил Мурадов. Все зависит от воли людей, для России они являются соотечественниками, высказался вице-премьер Крыма.