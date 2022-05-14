Маск назвал главную ошибку Байдена

Президент США Джо Байден считает, что его выбрали для преобразования Америки, в этом его ошибка. С таким заявлением выступил миллиардер, предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск .

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны. Но на самом деле все просто хотели меньше драмы», — написал Маск в Twitter.

Байден стал президентом США в январе прошлого года, сменив Дональда Трампа. В свои 78 лет он стал старейшим по возрасту президентом в истории страны. За первые два дня на посту Байден одобрил 17 указов — это больше, чем подписали большинство американских лидеров за первые 100 дней своего срока.