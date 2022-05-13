Итальянские туроператоры раскритиковали предложение Зеленского закрыть границы для россиян

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к итальянским властям закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил глава турнаправления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти.
«Мы думаем, что туризм всегда представлял собой место встречи иностранцев с итальянцами, но и зарубежных граждан между собой. Он дает возможность для сближения и работы над миром и понимания. С одной стороны, это предложение можно понять, но и с точки зрения туризма, возможно, оно немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе», — приводятся в материале слова Корти.
Он отметил, что сделавшего подобный призыв можно понять, но «для ассоциации туризм является домом для каждого». По мнению Корти, в предложении Зеленского речь идет о «политическом давлении», исходящем из «противоположных сфер в сравнении с тем направлением, в котором находятся работники туризма Италии».
Ранее президент Украины призвал Рим закрыть страну для россиян, чтобы те «получили культурный отпор и знали, что их не рады видеть».