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1 час назад

Псаки попала в скандал в последний день работы

Вероника Полынина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в последний день работы на своем посту возмутила американцев, прокомментировав проблему дефицита молочных смесей для новорожденных в США.

Псаки попала в скандал в последний день работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», Псаки спросили на брифинге, что должны делать родители, если в магазинах нет смеси, которая нужна их ребенку. Пресс-секретарь ответила, что при угрозе здоровью младенца необходимо обратиться к педиатру.

Ответ Псаки раскритиковал национальный комитет Республиканской партии на своем официальном сайте, а также сенатор-республиканец Тед Круз в Twitter.

В Белом доме назначили нового пресс-секретаря. Это Карин Жан-Пьер

Под каждым из сообщений появились сотни комментариев разгневанных жителей США. Они назвали комментарий Псаки циничным, потребовали у властей проявлять больше сочувствия к нуждам американцев и предпринять конкретные шаги по выходу из кризиса.

Дефицит детских молочных смесей в США начался после того, как регулирующие органы отозвали крупные партии смесей компании Abbot из-за подозрений в заражении производственной линии болезнетворными бактериями.

43-летняя Джен Псаки покинет Белый дом 13 мая. Место пресс-секретаря займет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер.

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