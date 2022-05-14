В МО РФ рассказали о гуманитарной ситуации на Украине

Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2 297 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Как сообщил представитель Минобороны России, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 - дети.

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По заявлению Михаила Мизинцева, государственную границу Российской Федерации пересекли 171 931 единица личного автомобильного транспорта, в том числе - 3 166 за прошедшие сутки.

«Начиная со 2 марта 2020 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 009 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки семь - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 552,4 тонны гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Согласно представителю МО РФ, 14 мая проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 434,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ракетные войска и артиллерия РФ поразили РСЗО «Смерч» в районе Березовки. Согласно заявлению МО, в частности, в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.