Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в Россию

"Сегодня к нам поступило письмо от "Почты Молдовы". Они сообщили нам об отсутствии возможности отправки международных почтовых отправлений в РФ, как авиа-, так и наземным путем. Почту, которую мы сегодня приняли, мы ее постараемся отправить в Кишинев, Кишинев постарается каким-то способом перенаправить, и на этом все", - цитирует слова Постол агентство Новости Приднестровья.