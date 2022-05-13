Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в Россию

Отправка писем и посылок в Россию из непризнанного Приднестровья временно приостанавливается. Как сообщила в пятницу начальник эксплуатационно-производственного отдела предприятия "Почта Приднестровья" Елена Постол, об этом ее уведомило предприятие "Почта Молдовы".
"Сегодня к нам поступило письмо от "Почты Молдовы". Они сообщили нам об отсутствии возможности отправки международных почтовых отправлений в РФ, как авиа-, так и наземным путем. Почту, которую мы сегодня приняли, мы ее постараемся отправить в Кишинев, Кишинев постарается каким-то способом перенаправить, и на этом все", - цитирует слова Постол агентство Новости Приднестровья.
В сообщении уточняется, что Россия - единственная страна, куда на время прекращается доставка почты из Приднестровья.