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1 час назад

Молдавия приостановила переправку почты из Приднестровья в Россию

ТАССиещё 2

Отправка писем и посылок в Россию из непризнанного Приднестровья временно приостанавливается. Как сообщила в пятницу начальник эксплуатационно-производственного отдела предприятия "Почта Приднестровья" Елена Постол, об этом ее уведомило предприятие "Почта Молдовы".

Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в Россию
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня к нам поступило письмо от "Почты Молдовы". Они сообщили нам об отсутствии возможности отправки международных почтовых отправлений в РФ, как авиа-, так и наземным путем. Почту, которую мы сегодня приняли, мы ее постараемся отправить в Кишинев, Кишинев постарается каким-то способом перенаправить, и на этом все", - цитирует слова Постол агентство Новости Приднестровья.

В сообщении уточняется, что Россия - единственная страна, куда на время прекращается доставка почты из Приднестровья.

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