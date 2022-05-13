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2 часа назад

Шольц: «Навязанный Украине мир неприемлем»

Вероника Полынина

Германия не согласится с миром на Украине на навязанных Россией условиях. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Кельне, передает ТАСС.

Шольц назвал условие, при котором Германия не согласится с миром на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», - заявил Шольц.

По его словам, мир на Украине возможен только при условии, что Москва и Киев придут к взаимопониманию. По мнению канцлера, Россия проводит операцию на Украине «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».

Зеленский «сбил с толку» Шольца

Шольц подтвердил намерение продолжать поставки вооружения на Украину. По его словам, Берлин просто обязан помочь Киеву, но это не должно привести к конфронтации России и НАТО.

Ранее в пятницу, 13 мая, Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин провели телефонную беседу впервые с 30 марта. В ходе разговора Шольц призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,
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