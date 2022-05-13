Шольц назвал условие, при котором Германия не согласится с миром на Украине

Германия не согласится с миром на Украине на навязанных Россией условиях. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Кельне, передает ТАСС.

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«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», - заявил Шольц.

По его словам, мир на Украине возможен только при условии, что Москва и Киев придут к взаимопониманию. По мнению канцлера, Россия проводит операцию на Украине «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».

Шольц подтвердил намерение продолжать поставки вооружения на Украину. По его словам, Берлин просто обязан помочь Киеву, но это не должно привести к конфронтации России и НАТО.