Власти оказывают давление на семью поляка, убитого украинцами в Варшаве

На семью гражданина Польши, погибшего от рук украинских мигрантов в Варшаве, начали оказывать сильное давление. Председатель общества «Помним Волынь» Катаржина Соколовская сообщила , что местные власти требуют от них не говорить о национальности нападавших, передает EADaily.

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По данным издания, преступление произошло 8 мая. По прошествии пяти дней убийцу до сих пор не нашли. При этом полиция Варшавы упомянула в сводках о случившемся лишь кратко. Личность, возраст погибшего и обстоятельства его смерти и вовсе разглашать не стали.