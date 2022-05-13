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2 часа назад

Власти оказывают давление на семью поляка, убитого украинцами в Варшаве

Елена Прошина

На семью гражданина Польши, погибшего от рук украинских мигрантов в Варшаве, начали оказывать сильное давление. Председатель общества «Помним Волынь» Катаржина Соколовская сообщила , что местные власти требуют от них не говорить о национальности нападавших, передает EADaily.

Власти оказывают давление на семью поляка, убитого украинцами в Варшаве
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, преступление произошло 8 мая. По прошествии пяти дней убийцу до сих пор не нашли. При этом полиция Варшавы упомянула в сводках о случившемся лишь кратко. Личность, возраст погибшего и обстоятельства его смерти и вовсе разглашать не стали.

Ранее сообщалось, что в воскресенье группа украинских мигрантов напала на поляка, вступившегося за девушек, к которым они приставали. Пострадавший смог добраться до магазина, где умер от потери крови, несмотря на попытки медиков оказать ему помощь.

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