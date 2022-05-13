В школах Латвии запретят русский язык

Все дети в Латвии с 2025/2026 учебного года будут обучаться только на латышском языке, заявила в эфире TV24 министр образования и науки страны Анита Муйжниеце. Она отметила, что такое решение позволит укрепить ценность основного государственного языка. Муйжниеце добавила, что для введение новых стандартов обучения потребуется переходный период. Отмечается, что в 2021 году русские составляли 24,5% населения Латвии, около 40% населения являлось русскоязычным.

Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

Я хотела бы завтра перевернуть новый лист, но для меня как министра важно убедиться, что решения, которые мы принимаем, действительны в долгосрочной перспективе, — сказала глава ведомства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.