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55 минут назад

В школах Латвии запретят русский язык

News.ru

Все дети в Латвии с 2025/2026 учебного года будут обучаться только на латышском языке, заявила в эфире TV24 министр образования и науки страны Анита Муйжниеце. Она отметила, что такое решение позволит укрепить ценность основного государственного языка. Муйжниеце добавила, что для введение новых стандартов обучения потребуется переходный период. Отмечается, что в 2021 году русские составляли 24,5% населения Латвии, около 40% населения являлось русскоязычным.

В школах Латвии запретят русский язык
Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look PressEdijs Palens/XinHua/Global Look Press

Я хотела бы завтра перевернуть новый лист, но для меня как министра важно убедиться, что решения, которые мы принимаем, действительны в долгосрочной перспективе, — сказала глава ведомства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

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Представитель МИД в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, напомнила, что телеканалы холдинга ВГТРК уже не первый год подвергаются гонениям в Латвии. Захарова подчеркнула, что в МИД видят в запрете «России-РТР» стремление Риги любой ценой искоренить русскоязычные СМИ в стране и русский язык как таковой.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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