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56 минут назад

Четыре страны отозвали признание независимости Косова

Елена Прошина

Четыре страны мира отозвали свое признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович. Его слова приводит ТАСС.

Четыре страны отозвали признание независимости Косова
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косова, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам — членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу», — заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности Селакович.

Он отметил, что Белград находится под огромным давлением, цель которого — вынудить «принять нарушение территориальной целостности» Сербии. По мнению Селаковича, Приштина, передав запрос «так называемого Косова о членстве в Совете Европы», показала, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог.

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Он подчеркнул, что МИД Сербии продолжит бороться за отзыв признания Косова.

Ранее стало известно, что Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал ее в комитет министров.

В мире,Совет Европы,
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