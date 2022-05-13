Четыре страны отозвали признание независимости Косова

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косова, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам — членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу», — заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности Селакович.