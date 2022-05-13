Четыре страны отозвали признание независимости Косова

Четыре страны мира отозвали свое признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович. Его слова приводит ТАСС.
«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косова, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам — членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу», — заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности Селакович.
Он отметил, что Белград находится под огромным давлением, цель которого — вынудить «принять нарушение территориальной целостности» Сербии. По мнению Селаковича, Приштина, передав запрос «так называемого Косова о членстве в Совете Европы», показала, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог.
Он подчеркнул, что МИД Сербии продолжит бороться за отзыв признания Косова.
Ранее стало известно, что Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал ее в комитет министров.