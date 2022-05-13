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17 минут назад

New York Post: антироссийские санкции не дают нужного эффекта

Вероника Полынина

Объем морских перевозок российской нефти в апреле увеличился несмотря на санкции, пишет New York Post.

В США признали неэффективность антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в декабре, январе, феврале и марте», - цитирует статью РИА «Новости».

По словам нефтяного аналитика по Северной и Южной Америке Мэтта Смитта, экспорт сырой нефти из России увеличился в апреле в результате оппортунистских закупок и перенаправления танкеров. Кроме того, российские импортеры предлагают хорошие скидки. В апреле нефть из РФ с дисконтом активно покупали Турция и Индия.

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По словам Смитта, для России с введением санкций фактически ничего не изменилось, потери в объемах импортируемого сырья производители возмещают за счет растущих цен на энергоносители.

NYP отмечает, что похожая ситуация складывается в области грузовых морских перевозок. Количество балкеров, направляющихся в Южную Корею, Египет и Турцию, в апреле увеличилось.

В издании обратили внимание, что реальный эффект от антироссийских санкций не соответствует заявлениям мировых лидеров.

В мире,Владимир Путин,
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