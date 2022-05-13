В США признали неэффективность антироссийских санкций

Объем морских перевозок российской нефти в апреле увеличился несмотря на санкции, пишет New York Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в декабре, январе, феврале и марте», - цитирует статью РИА «Новости».

По словам нефтяного аналитика по Северной и Южной Америке Мэтта Смитта, экспорт сырой нефти из России увеличился в апреле в результате оппортунистских закупок и перенаправления танкеров. Кроме того, российские импортеры предлагают хорошие скидки. В апреле нефть из РФ с дисконтом активно покупали Турция и Индия.

По словам Смитта, для России с введением санкций фактически ничего не изменилось, потери в объемах импортируемого сырья производители возмещают за счет растущих цен на энергоносители.

NYP отмечает, что похожая ситуация складывается в области грузовых морских перевозок. Количество балкеров, направляющихся в Южную Корею, Египет и Турцию, в апреле увеличилось.