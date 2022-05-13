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27 минут назад

В Риге одобрили снос памятника Освободителям города

News.ru

13 мая рижская дума одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы, об этом сообщило Латвийское радио и телевидение со ссылкой на мэра города Мартиньша Стакиса. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу памятника.

Решение о сносе было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам, — сообщил телеканал.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ.

В Риге сгребли трактором цветы у памятника Освободителям

Однако в ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику, зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Впоследствии в Латвии завели 23 дела на людей, пришедших в эти дни к монументу.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.

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