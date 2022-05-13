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30 минут назад

Премьер Грузии гарантирует долгосрочный мир в республике

ТАСС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дает гарантию того, что в республике будет установлен долгосрочный мир и никакой "второй фронт" открыт не будет.

"Мы даем гарантию нашему населению, что у нас будет долгосрочный мир. В стране не будет никакого "второго фронта", никакой войны. Наоборот, будут развитие, строительство и мир", - сказал Гарибашвили в пятницу журналистам, комментируя ситуацию на Украине.

На вопрос журналистов, почему члены его правительства и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" "ругают" президента Украины Владимира Зеленского, Гарибашвили ответил: "Вы можете молиться за Зеленского каждый день, а я будут молиться за свою страну и ее объединение".

Премьер-министр Грузии 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. 1 марта Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций. Заявление Гарибашвили подвергли критике и представители грузинской оппозиции. Власти же обвинили оппонентов в желании развязать войну с Россией и открыть "второй фронт".

Премьер Грузии пообещал мир с Россией

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. В ответ США, ЕС и ряд их партнеров ввели экономические санкции против России.

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