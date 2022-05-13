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56 минут назад

Конгрессмен США потребовал не давать Украине «ни цента»

Мария Иванова

Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что власти США не должны давать Украине «ни цента», отметив, что у президента страны Владимира Зеленского подозрительно высокие доходы. Об этом он написал в твиттере.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить Украине $33 млрд помощи. Позже сам Конгресс увеличил эту сумму почти до $40 млрд.

В мае законопроект о $40 млрд помощи не прошел Сенат США.

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Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал дебаты и голосование, заявив, что расходы, предусмотренные в законопроекте, требуют более тщательного изучения. Также он подчеркнул, что в тексте документа не обозначена финансовая ответственность.

По мнению Пола, в первую очередь необходимо назначить инспектора по контролю за расходованием этих средств.

Одобрение законопроекта отложено как минимум на неделю.

«Зеленский каким-то образом в прошлом году заработал $100 млн, находясь на посту государственного служащего. Как вы думаете, куда на самом деле пойдет значительная часть этих $40 млрд? Мы не должны посылать ни цента, особенно пока не решен наш длинный список собственных проблем», - так прокомментировал документ Госар.

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