Конгрессмен США потребовал не давать Украине «ни цента»

«Зеленский каким-то образом в прошлом году заработал $100 млн, находясь на посту государственного служащего. Как вы думаете, куда на самом деле пойдет значительная часть этих $40 млрд? Мы не должны посылать ни цента, особенно пока не решен наш длинный список собственных проблем», - так прокомментировал документ Госар.