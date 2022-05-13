Конгрессмен США потребовал не давать Украине «ни цента»

Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что власти США не должны давать Украине «ни цента», отметив, что у президента страны Владимира Зеленского подозрительно высокие доходы. Об этом он написал в твиттере.
В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить Украине $33 млрд помощи. Позже сам Конгресс увеличил эту сумму почти до $40 млрд.
В мае законопроект о $40 млрд помощи не прошел Сенат США.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал дебаты и голосование, заявив, что расходы, предусмотренные в законопроекте, требуют более тщательного изучения. Также он подчеркнул, что в тексте документа не обозначена финансовая ответственность.
По мнению Пола, в первую очередь необходимо назначить инспектора по контролю за расходованием этих средств.
Одобрение законопроекта отложено как минимум на неделю.
«Зеленский каким-то образом в прошлом году заработал $100 млн, находясь на посту государственного служащего. Как вы думаете, куда на самом деле пойдет значительная часть этих $40 млрд? Мы не должны посылать ни цента, особенно пока не решен наш длинный список собственных проблем», - так прокомментировал документ Госар.