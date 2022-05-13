Колонну из российских грузовиков задержали в Польше

Польская транспортная полиция задержала утром в пятницу колонну из десяти грузовиков КАМАЗ неподалеку от границы с Литвой. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

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Все машины были выкрашены в белый цвет и выглядят новыми. Маршрут их следования пока не выяснен, однако, речь может идти о транспорте, закупленном одним из частных польских предпринимателей. Как пояснил представитель польской транспортной полиции, "грузовики могли въехать на территорию Польши в нарушение санкций, запрещающих движение транспорта из России на территории ЕС".

Все задержанные машины на шоссе S61 в районе города Сувалки - это КАМАЗы модели 43118 с колесной формулой 6х6. Регистрационные номера указывают, что грузовики следовали из Татарстана.