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1 час назад

СМИ: колонну из 10 российских грузовиков КАМАЗ задержали в Польше

ТАСС

Польская транспортная полиция задержала утром в пятницу колонну из десяти грузовиков КАМАЗ неподалеку от границы с Литвой. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

Колонну из российских грузовиков задержали в Польше
Фото: ТАССТАСС

Все машины были выкрашены в белый цвет и выглядят новыми. Маршрут их следования пока не выяснен, однако, речь может идти о транспорте, закупленном одним из частных польских предпринимателей. Как пояснил представитель польской транспортной полиции, "грузовики могли въехать на территорию Польши в нарушение санкций, запрещающих движение транспорта из России на территории ЕС".

Все задержанные машины на шоссе S61 в районе города Сувалки - это КАМАЗы модели 43118 с колесной формулой 6х6. Регистрационные номера указывают, что грузовики следовали из Татарстана.

Никаких официальных заявлений польской стороны по поводу остановки колонны пока не последовало. О гражданстве водителей грузовиков не сообщается.

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