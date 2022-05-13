Зеленский призвал не пускать россиян в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию не пускать в страну российских туристов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на эфир RAI 1.
Зеленский заявил, что запрет на въезд позволил бы «принести правду российскому обществу, которое находится в информационном коконе».
Он поблагодарил Италию за поддержку санкций против РФ, но отметил, что этого недостаточно.
«Все мы обожаем приезжать в Италию. Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Они не должны жить в комфорте, никаких счетов в Италии, недвижимости. Обычным людям надо сказать, что их отдых в Италии закончен», - заявил Зеленский.
Ранее с аналогичным призывом - не принимать российских туристов - Зеленский обратился к Турции и Греции.
В допандемийном 2019 году Италию посетили 1,7 миллиона российских туристов, которые оставили в стране почти миллиард евро.
Телеканал Das Erste рассказывал, что перспектива массового возвращения россиян весной 2022 года поддерживала существование многих компаний. В феврале правительство смягчило антиковидные правила специально для туристов из РФ: всем, кто был вакцинирован «Спутником V», разрешили въезжать в страну.
Однако украинский кризис и введенные санкции против РФ «разбивают все мечты об отдыхе от Милана до Римини». Римини занимает первое место по популярности у российских туристов, на его долю приходится 15 процентов туристического бизнеса. У Рима - второе место, за ним следует Венеция с девятью процентами. По прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, из-за санкций только столица потеряет в этом году около 150 миллионов евро.