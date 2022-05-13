Зеленский призвал не пускать россиян в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию не пускать в страну российских туристов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на эфир RAI 1.

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Зеленский заявил, что запрет на въезд позволил бы «принести правду российскому обществу, которое находится в информационном коконе».

Он поблагодарил Италию за поддержку санкций против РФ, но отметил, что этого недостаточно.

«Все мы обожаем приезжать в Италию. Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Они не должны жить в комфорте, никаких счетов в Италии, недвижимости. Обычным людям надо сказать, что их отдых в Италии закончен», - заявил Зеленский.

Ранее с аналогичным призывом - не принимать российских туристов - Зеленский обратился к Турции и Греции.

В допандемийном 2019 году Италию посетили 1,7 миллиона российских туристов, которые оставили в стране почти миллиард евро.

Телеканал Das Erste рассказывал, что перспектива массового возвращения россиян весной 2022 года поддерживала существование многих компаний. В феврале правительство смягчило антиковидные правила специально для туристов из РФ: всем, кто был вакцинирован «Спутником V», разрешили въезжать в страну.