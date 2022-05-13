В Сербии заявили об отзыве признания Косово со стороны международного общества

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь», — заявил Селакович.