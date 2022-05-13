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53 минуты назад

В Сербии заявили об отзыве признания Косово со стороны международного общества

Lenta.ruиещё 6

Четыре государства из числа стран, которые признали Косово, готовы отозвать признание из-за нарушения Приштиной соглашений с Белградом. О готовности отзыва заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, сообщает РИА Новости.

В Сербии заявили об отзыве признания Косово со стороны международного общества
Фото: ReutersReuters

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь», — заявил Селакович.

Глава МИД пообещал, что ведомство продолжит работу над расширением списка отозвавших признание со стороны представителей международного общества.

Власти Косова направили заявку на прием в Совет Европы 12 мая. Президент Сербии Александр Вучич назвал этот шаг нарушением международного права, резолюции Совбеза ООН 1244 и прежних соглашений с Белградом, согласно которым Приштина отказалась от вступления в европейские организации.

В мире,Александр Вучич,Совбез ООН,Совет Европы,
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