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25 минут назад

Жители Болгарии пришли в ужас от скульптуры «Крик украинской матери»

Елена Прошина

В Софии прошло открытие скульптуры под названием «Крик украинской матери». Монумент установили напротив памятника советским освободителям Болгарии от фашизма. Однако у жителей скульптура не вызвала восторга, а многие и вовсе пришли в ужас от нее, пишет РИА Новости.

Болгар ужаснула скульптура «Крик украинской матери»
Фото: Телеграм-канал "Подъем"Телеграм-канал "Подъем"

Памятник изображает женщину с раскрытым в крике ртом. В сети бурно отреагировали на скульптуру, назвав ее уродливой и страшной.

«И все-таки "Крик украинской матери" был бы более трогательным, если бы его сделали более человекоподобным, а не помесью инопланетянина и орка из Мордора»; «Честно говоря, это одно из самых уродливых изваяний, которые я когда-либо видел в жизни»; «Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого"»; «Я бы на месте украинок в суд подал за такое»; «Наша "Алёнка" даже симпатичнее была», - прокомментировали жители.

Многие пользователи даже не стесняются в выражениях.

«Меня просто тошнит от ее вида»; «Настоящее чудовище»; «Исчадие ада, слов нет»; «Детей заиками делать самое то», - написали комментаторы.

Автором работы выступил скульптор Недельчо Костадинов. Памятник посвящен конфликту на Украине.

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