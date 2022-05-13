Болгар ужаснула скульптура «Крик украинской матери»

В Софии прошло открытие скульптуры под названием «Крик украинской матери». Монумент установили напротив памятника советским освободителям Болгарии от фашизма. Однако у жителей скульптура не вызвала восторга, а многие и вовсе пришли в ужас от нее, пишет РИА Новости.
Памятник изображает женщину с раскрытым в крике ртом. В сети бурно отреагировали на скульптуру, назвав ее уродливой и страшной.
«И все-таки "Крик украинской матери" был бы более трогательным, если бы его сделали более человекоподобным, а не помесью инопланетянина и орка из Мордора»; «Честно говоря, это одно из самых уродливых изваяний, которые я когда-либо видел в жизни»; «Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого"»; «Я бы на месте украинок в суд подал за такое»; «Наша "Алёнка" даже симпатичнее была», - прокомментировали жители.
Многие пользователи даже не стесняются в выражениях.
«Меня просто тошнит от ее вида»; «Настоящее чудовище»; «Исчадие ада, слов нет»; «Детей заиками делать самое то», - написали комментаторы.
Автором работы выступил скульптор Недельчо Костадинов. Памятник посвящен конфликту на Украине.