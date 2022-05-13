Болгар ужаснула скульптура «Крик украинской матери»

«И все-таки "Крик украинской матери" был бы более трогательным, если бы его сделали более человекоподобным, а не помесью инопланетянина и орка из Мордора»; «Честно говоря, это одно из самых уродливых изваяний, которые я когда-либо видел в жизни»; «Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого"»; «Я бы на месте украинок в суд подал за такое»; «Наша "Алёнка" даже симпатичнее была», - прокомментировали жители.