Лондон ввел санкции против экс-супруги Путина и его родственников

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. В него вошли бывшая супруга президента РФ Владимира Путина Людмила, а также несколько его родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в пятницу заявление МИД Соединенного Королевства.