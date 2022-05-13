Лондон ввел санкции против экс-супруги Путина и его родственников

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. В него вошли бывшая супруга президента РФ Владимира Путина Людмила, а также несколько его родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в пятницу заявление МИД Соединенного Королевства.
Под санкции также попали двоюродный брат российского лидера бизнесмен Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин.
Ограничения предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.
Санкции также ввели и против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной, бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина.