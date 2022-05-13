Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сочли утратой «предохранителя» от конфликта

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО создает более неблагоприятную ситуацию, чем была в годы холодной войны. Такой оценкой поделился доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин в комментарии «Ленте.ру».

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Политолог пояснил, что в то время сохранялась прослойка стран, придерживавшихся нейтралитета в условиях конфликта между двумя блоками.

«При всей несопоставимости их материальных возможностей с конкурирующими блоками, они выполняли полезные функции, обеспечивая возможность донесения каких-то чувствительных сигналов или организации контактов», — заявил он.

Однако вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к утрате этими странами нейтралитета, из-за чего прослойка подобных государств-посредников истончается. Более того, даже те государства, которые формально сохраняют нейтралитет, все равно действуют в русле западной политики, в том числе присоединяясь к санкциям против России.

«Это лишает конфронтацию одного из немногих предохранителей», — счел Истомин.