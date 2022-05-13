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34 минуты назад

Бродячая кошка принесла котят накормившей ее девушке. Видео

Александр Кузьмин

В США бродячая кошка принесла своих новорожденных котят накормившей ее девушке. Американка встретила животного на улице несколько недель назад. Она угостила едой голодную кошку и показала, где находится ее дом, чтобы та в следующий раз пришла к ней и могла переждать непогоду.

Видимо, когда настал момент, четвероногая бродяжка вспомнила о предложении девушки и решила им воспользоваться. Вместе со своим потомством кошка явилась к ней в дом. Сейчас ее малышам подыскивают новых владельцев.

Ранее сообщалось о том, что дикие медведи на российской трассе терроризируют автомобилистов, требуя у них еду.

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