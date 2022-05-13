Бродячая кошка принесла котят накормившей ее девушке. Видео

В США бродячая кошка принесла своих новорожденных котят накормившей ее девушке. Американка встретила животного на улице несколько недель назад. Она угостила едой голодную кошку и показала, где находится ее дом, чтобы та в следующий раз пришла к ней и могла переждать непогоду.
Видимо, когда настал момент, четвероногая бродяжка вспомнила о предложении девушки и решила им воспользоваться. Вместе со своим потомством кошка явилась к ней в дом. Сейчас ее малышам подыскивают новых владельцев.
Ранее сообщалось о том, что дикие медведи на российской трассе терроризируют автомобилистов, требуя у них еду.