Глава МИД Латвии: «Балтийское море становится морем НАТО»

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет территорией альянса. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о том, что страна должна как можно скорее отказаться от своего нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО. По мнению властей, членство в Североатлантическом альянсе укрепит безопасность страны. Правящая партия Швеции обещала озвучить свою позицию по этому вопросу 15 мая.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит обороноспособность альянса в Балтийском море, считают главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

«Балтийское море становится морем НАТО», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В свою очередь его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис констатировал, что решение Финляндии - четкое послание о том, что «северная часть Европы — территория НАТО».