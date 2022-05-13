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1 час назад

Глава МИД Латвии: «Балтийское море становится морем НАТО»

Алиса Селезнёва

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет территорией альянса. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Латвии: «Балтийское море становится морем НАТО»
Фото: ReutersReuters

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о том, что страна должна как можно скорее отказаться от своего нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО. По мнению властей, членство в Североатлантическом альянсе укрепит безопасность страны. Правящая партия Швеции обещала озвучить свою позицию по этому вопросу 15 мая.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит обороноспособность альянса в Балтийском море, считают главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

«Балтийское море становится морем НАТО», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В свою очередь его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис констатировал, что решение Финляндии - четкое послание о том, что «северная часть Европы — территория НАТО».

А глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс напомнила, что войска Финляндии полностью совместимы с вооруженными силами НАТО, и ее вступление в альянс благотворно скажется на безопасности Северной Европы.

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