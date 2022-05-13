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43 минуты назад

В Польше заблокировали счета российского посольства

Лера Букина

Прокуратура Польши приняла заморозила счета посольства России в республике до 2 сентября. Об этом сообщил в пятницу журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

В Польше заблокировали счета российского посольства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, говорить о том, что будет после этого срока, рано.

«При желании, конечно, польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве. Я очень надеюсь, что благоразумия у наших польских так называемых партнеров все-таки хватит для того, чтобы не доводить до крайностей», - подчеркнул посол.

Андреев подчеркнул, что российская сторона оспорила решение прокуратуры, опираясь на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«По всем адресам мы официально отписали, что это безобразие, нарушение Венской конвенции, что мы требуем разблокирования [счетов]. На что МИД [Польши] сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее. Хотя именно МИД несет ответственность за соблюдение государством своих международных обязательств», - указал посол.

Счета посольства РФ в Польше сторона заблокировала в начале марта. Согласно данным газеты «Речь Посполита», речь идет о 800 тыс. злотых (около 180 тыс. долларов) и 912 тыс. долларов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ликвидировать «Русский мир». Он назвал его «чудовищной новой идеологией».

В мире,Матеуш Моравецкий,Сергей Андреев,
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