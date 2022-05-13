В Польше заблокировали счета российского посольства

«При желании, конечно, польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве. Я очень надеюсь, что благоразумия у наших польских так называемых партнеров все-таки хватит для того, чтобы не доводить до крайностей», - подчеркнул посол.