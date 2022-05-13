В Польше заблокировали счета российского посольства

Прокуратура Польши приняла заморозила счета посольства России в республике до 2 сентября. Об этом сообщил в пятницу журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.
По его словам, говорить о том, что будет после этого срока, рано.
«При желании, конечно, польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве. Я очень надеюсь, что благоразумия у наших польских так называемых партнеров все-таки хватит для того, чтобы не доводить до крайностей», - подчеркнул посол.
Андреев подчеркнул, что российская сторона оспорила решение прокуратуры, опираясь на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
«По всем адресам мы официально отписали, что это безобразие, нарушение Венской конвенции, что мы требуем разблокирования [счетов]. На что МИД [Польши] сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее. Хотя именно МИД несет ответственность за соблюдение государством своих международных обязательств», - указал посол.
Счета посольства РФ в Польше сторона заблокировала в начале марта. Согласно данным газеты «Речь Посполита», речь идет о 800 тыс. злотых (около 180 тыс. долларов) и 912 тыс. долларов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ликвидировать «Русский мир». Он назвал его «чудовищной новой идеологией».