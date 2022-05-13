Обзор иноСМИ: неизвестная лихорадка в Корее и корыстная помощь США Украине

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Фото: ТАСС ТАСС

«Санкции доказали, что гегемония США - миф»

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Китайский экономист Гао Дэшэн в своем материале для «Хуаньцю шибао» заявил, что попытка Запада изолировать экономику России с помощью санкций «неизбежно закончится провалом». Он отметил, что в случае с РФ, страной G20 с большими запасами нефти и газа, сложным военно-промышленным комплексом и диверсифицированным экспортом, «санкционная гегемония» США становится мифом.

Дэшэн отметил, что Россия уже приняла эффективные контрмеры в ответ на американские санкции: речь идет об использовании рублей для погашения внешних долгов, что позволило быстро стабилизировать курс нацвалюты, а также о требовании к «недружественным» странам платить за газ только в рублях. Кроме того, РФ заблокировала пути для утечки иностранного капитала. По мнению экономиста, Россия оказалась полностью готова к санкциям США и Европы.

Зачем Байден дает Украины миллиарды

В марте конгресс США выделил Украине экстренную помощь в размере 13,6 миллиарда долларов. Затем в середине марта администрация Байдена рекламировала меньший пакет помощи Киеву на 800 миллионов долларов в виде беспилотников, противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger.

К апрелю Байден запросил у конгресса одобрение законопроекта о дополнительной поддержке Украины на 33 миллиарда долларов, и эта цифра удивила некоторых наблюдателей, пишет National Review. Теперь палата представителей приняла законопроект на 40 миллиардов долларов, который сенат, вероятно, вскоре одобрит. Это очень много, отмечает издание, около десяти процентов от того, что Пентагон заплатил всем оборонным подрядчикам в 2021 году. Дополнительная помощь Украине является одной из редких областей, где и демократы, и республиканцы могут прийти к согласию, поэтому администрация Байдена, «отчаянно нуждающаяся в победах, решила пойти по-крупному»: «мы помогли Украине бороться с Россией» - возможно, это одно из немногих достижений, на которые Байден сможет сослаться в ходе предвыборной кампании.

Северную Корею охватила неизвестная лихорадка

Северная Корея объявила о шести умерших от COVID-19 жителях страны и 18 тысячах случаев лихорадки, которые выявили только за сутки 12 мая, сообщает Yonhap. В КНДР заявили, что с конца апреля страна сталкивается со «взрывным» распространением неизвестной лихорадки, поразившей уже 350 тысяч человек.

И Сеул, и Вашингтон выразили готовность предоставить Пхеньяну пакеты помощи в связи с коронавирусом, включающие вакцины и медикаменты. Если меры будут реализованы, это поможет «создать настроение для возобновления диалога». Ранее Северная Корея отказалась принять миллионы доз вакцины против COVID-19 в рамках глобальной программы помощи, заявив, что благодаря строгому пограничному контролю в стране нет коронавируса.

«Экономика Украины может рухнуть через 60 дней»

Дэвид Бисли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, заявил, что если украинские порты не заработают в течение следующих 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет. Об этом сообщает CNN.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла. В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходился 41 процент всего экспорта Украины. Президент Джо Байден заявил, что на Украине сейчас заблокированы около 20 миллионов тонн зерна. Он подчеркнул, что если эти тонны не поступят на рынок, очень многих людей в Африке ждет голодная смерть.

Иран охватили протесты после рост цен на 300 процентов

В Иране вспыхнули протесты после того, как правительство сократило субсидии на продукты питания, что привело к резкому росту цен. Как сообщает Fox News, цены на растительное масло, курицу, яйца и молоко подскочили на 300 процентов.