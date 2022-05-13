Бомбоубежище со спортзалом и футбольным полем в Финляндии сняли на видео

Бомбоубежище со спортзалом, футбольным полем и детской площадкой оборудовали в Хельсинки. Оно рассчитано на несколько тысяч человек. На репортаж зарубежного телеканала с соответствующими кадрами обращает внимание телеканал «360». По утверждению местных властей, укрытие может выдержать ядерный удар.
На 16 мая запланированы дебаты в парламенте Финляндии по вопросу вступления страны в НАТО. Ранее финский президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили о необходимости скорейшей подачи заявки для вступления в Североатлантический альянс.