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11 минут назад

Бомбоубежище со спортзалом и футбольным полем в Финляндии сняли на видео

Александр Кузьмин

Бомбоубежище со спортзалом, футбольным полем и детской площадкой оборудовали в Хельсинки. Оно рассчитано на несколько тысяч человек. На репортаж зарубежного телеканала с соответствующими кадрами обращает внимание телеканал «360». По утверждению местных властей, укрытие может выдержать ядерный удар.

На 16 мая запланированы дебаты в парламенте Финляндии по вопросу вступления страны в НАТО. Ранее финский президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили о необходимости скорейшей подачи заявки для вступления в Североатлантический альянс.

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